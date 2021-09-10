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В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста

В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста В отношении руководителя сайта "Azadinfo.az" Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Происшествия
10 сентября 2021 г. 16:09
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
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В отношении руководителя сайта "Azadinfo.az" Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом Report сообщил его адвокат Мехман Мурадлы.

Он отметил, что решением Бинагадинского районного суда в отношении журналиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

По словам адвоката, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре его подзащитный признал, что получил 2 000 манатов от бывшего председателя Бинагадинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" Рамиза Гёюшова: "Махиру Хаттабу предъявлено обвинение по статье 182.1 (вымогательство) УК АР".

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Версия на азербайджанском языке Jurnalist Mahir Xəttabın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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