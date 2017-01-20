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    В отношении жителя Хачмаза совершено мошенничество в размере 64 тыс. манатов

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В отношении жителя Хачмазского района совершено мошенничество в размере 64 500 манатов.

    Как сообщает Report, житель Хачмазского района Ялчын Ахмедов 1975 г.р. обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в сентябре прошлого года в отношении него совершено мошенничество. Я.Ахмедов отметил, что житель Баку Рамин Теймуров 1973 г.р. обманом выманил у него 64 500 манатов.

    По данному факту ведется расследование.

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