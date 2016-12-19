Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителей Баку совершено мошенничество в крупном размере.

Как сообщает Report, жители Баку Наби Мусаев 1950 года рождения и Тахир Бабаев 1954 года рождения обратились в Наримановское районное управление полиции (РУП) и заявили, что в августе 2015 года в отношении них было совершено мошенничество на сумму 72 тыс. манатов.

Н.Мусаев и Т.Бабаев в своем заявлении отметили, что житель Хызинского района Эмин Гулиев 1986 года рождения взял у них 72 тыс. манатов под предлогом продажи оборудования отопительной системы.

По факту ведется расследование в Наримановском РУП.