​В отношении заведующего магазином возбуждено уголовное дело

На основе обращения ОАО "Bakı Şərab-1" возбуждено уголовное дело

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследуется материал, поступивший из Открытого акционерного общества "Bakı Şərab-1" по поводу незаконных действий заведующего расположенного в Гейчае фирменного магазина №4 вышеуказанного ОАО.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

С учетом веских подозрений на присвоение заведующим магазина Магомедали Гадировым принадлежащих ОАО 86 000 манатов путем не поступления в кассу магазина выручки от выданных со склада компании в целях продажи спиртных напитков, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) УК.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.