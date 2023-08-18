В отношении задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта избрана мера пресечения в виде ареста

В отношении задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, а также ведется предварительное расследование в связи с нарушением 16 августа государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через территорию Кяльбаджарского района, диверсионно-разведывательной группой ВС Армении в целях проведения террористическо-диверсионных операций.

Задержанный при предотвращении указанных противоправных действий член армянских вооруженных формирований Восканян Гагик Ашоти привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2, 214.2.1, 214.2.3, 228.2.1, 283.2.1 и 318.2 УК АР, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

"В настоящее время проводится предварительное расследование, о результатах которого общественность будет подробно проинформирована", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.