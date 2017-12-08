В отношении убившего в Сальяне жену и четырех дочерей мужчины и его сына избрана мера пресечения в виде ареста

Сальян. 8 декабря. REPORT/ В отношении убившего в Сальяне жену и четырех дочерей Фархада Алиева и его сына Фагана Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Как передает аранское бюро Report, Сальянский районный суд удовлетворил ходатайство следственного органа.

Согласно постановлению, в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что на основе поступившей в Сальянскую районную прокуратуру информации об умышленном убийстве местной жительницы Мехпары Алиевой и ее четырех дочерей и захоронении в подвале их дома, сразу же на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. При участии судмедэкспертов был проведен осмотр места происшествия и обнаружено захоронение останков частей тел.

По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа из сотрудников прокуратуры и полиции.

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны супруг М.Алиевой Фархад Алиев и ее сын Фаган Алиев.

В настоящее время совместно с органами внутренних дел необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.