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В отношении директора Исмаиллинского олимпийского спортивного комплекса возбуждено уголовное дело

В отношении Тофика Гумбетова возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении директора Исмаиллинского олимпийского спортивного комплекса Тофика Гумбетова.

Как сообщает Report, против него выдвинуто обвинение по ст. 34, 312 (дача взятки) и 178 (мошенничество) УК. 

Предварительное следствие уголовного дела в отношении Т.Гумбетова завершилось, дело передано в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. 

Уголовное дело передано в производство судьи Фаика Махмудова. Время подготовительного заседания суда пока не названо. 

В заявлении Report пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова отметила об обращении на прошлой неделе Т.Гумбетова по поводу освобождения от занимаемой должности: "Его заявление рассмотрено". 

Отметим, что Т.Гумбетов занимает должность директора Исмаиллинского олимпийского спортивного комплекса с 2017 года. 

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