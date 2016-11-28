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    В отношении сотрудника группы компаний "Akkord" совершено мошенничество

    Факт расследуется правоохранительными органами

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении гражданина Турции Зефера Эрика Кеноглу 1979 г.р.

    Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, Зефер Эрик Кеноглу заявил, что в октябре прошлого года был обманут жительницей Масаллинского района Нураной Мамедовой 1989 г.р., которая взяла у него 10 тыс. манатов и не вернула.

    Факт расследуется правоохранительными органами.

    Отметим, что Зефер Эрик Кеноглу работает инженером в группе компаний "Akkord". 

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