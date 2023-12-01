Арестована сотрудница Abzas Media

Арестована сотрудница Abzas Media Наргиз Абсаламова.

Арестована сотрудница Abzas Media Наргиз Абсаламова.

Как сообщает Report, на судебном процессе, проходившем в Хатаинском районном суде под председательством судьи Бахтияра Мамедова, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Ей было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц, ранее вступивших в сговор) УК АР.

Отметим, что ранее по обвинению в контрабанде были арестованы директор Abzas Media Ульви Гасанли и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Мухаммед Кекалов.