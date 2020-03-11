В отношении сына председателя райорганизации ПЕА возбуждено уголовное дело

Стали известны новые подробности ареста Фариза Агаева - сына председателя Сабирабадской районной организации Партии "Ени Азербайджан" Малейки Агаевой.

Как сообщает Report, в Сабирабадском районном отделе полиции (РОП) в отношении Ф.Агаева было возбуждено уголовное дело по статье 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК АР.

По информации, вместе с Ф.Агаевым был арестован другой гражданин Рамиль Талыблы, которому было предъявлено обвинение по статье 234.2 УК (Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) УК АР.

Предварительное следствие по делам в отношении обоих лиц уже завершено, материалы направлены на рассмотрение в Сабирабадский районный суд.

Напомним, что на муниципальных выборах 23 декабря прошлого года Фариз Агаев баллотировался на пост председателя муниципалитета села Гаратепе Сабирабадского района.