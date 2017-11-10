В отношении руководителя AMAY вновь возбуждено уголовное дело

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В отношении руководителя торгового центра AMAY Абдуллы Абдуллаева вновь возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил Report адвокат Кямандар Насибов.

Он отметил, что А. Абдуллаев совершил мошенничество в отношении пострадавшего Эльчина Керимова: "Абдулла Абдуллаев в 2012 году продал моему подзащитному Эльчину Керимову 3 нежилых объекта стоимостью 256 тыс. долларов. Но выяснилось, что эти объекты ранее были проданы еще 4 людям".

По его словам, некоторое время назад в Хатаинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством, затем для расследования дело было направлено в Следственное отделение Хатаинского районного управления полиции: "В Следственном отделе Абдулла Абдуллаев был объявлен в розыск. Потому что он скрывался от следствия. 7 ноября Абдулла Абдуллаев был задержан и доставлен в управление полиции. А прошлой ночью его выпустили на свободу".

К. Насибов отметил, что в отношении А. Абдуллаева не была избрана мера пресечения в виде ареста или иная: "В ведомстве отметили, что уголовное дело А. Абдуллаева направляется в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Его уголовное дело будет расследовано в этом ведомстве. Нам сообщили, что уголовное дело Абдуллы Абдуллаева на сумму 7 млн манатов расследуется в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Наше дело объединят с тем делом".

Адвокат отметил, что во время задержания между А. Абдуллаевым и Э. Керимовым была проведена очная ставка: "В то время Абдулла Абдуллаев частично признал свою вину. Он то сказал, что помнит продажу одного объекта, то сказал, что не помнит продажу другого".

Отметим, что А. Абдуллаев был арестован 4 апреля. Согласно официальной информации Генпрокуратуры, проработавший в 2006-2008 годах председателем Наблюдательного совета ОАО Birlikbank А. Абдуллаев потратил на ремонтно-строительные работы здания ООО AMAY в Хатаинском районе 3 млн 397 тыс. манатов, предусмотренные по линии Национального фонда помощи предпринимательству для развития сельского хозяйства и других сфер.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 178.3.1 (мошенничество с причинением крупного ущерба), ст. 179.3.1 (присвоение или растрата организованной группой), ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 193-1.3.2 (легализация денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

7 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил А. Абдуллаева к 13 годам лишения свободы. Оставшись недовольным решением суда он подал апелляцию. 11 декабря Бакинский апелляционный суд оставил приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям в силе. Затем А. Абдуллаев подал кассационную жалобу. Верховный суд приговорил его к условному наказанию, он был отпущен на свободу в зале суда.