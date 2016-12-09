В отношении "рэкет" главного редактора избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа в отношении главного редактора газеты Gündəlik Bakı Габиля Велиева.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление следственного органа.

Согласно информации, в отношении Г.Велиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что Сабаильский районный суд также избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца в отношении главного редактора газеты Bizim dövr Сурхая Алиева, который был задержан во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности.

Отметим, что Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием “рэкетских” изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства. Следствие проведено на основе поступивших обращений о том, что вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.