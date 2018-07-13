В отношении призывающих к терроризму возбуждено 21 уголовное дело, 3 человека арестованы

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В отношении лиц, открыто призывавших к терроризму после покушения на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева возбуждено 21 уголовное дело, 3 человека арестованы.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, для установления личности других лиц продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Лица, открыто призывавшие к терроризму и проживающие за пределами АР объявлены в международный розыск.

В отношении 25 лиц, призывающих к незаконным действиям, применен административный арест.