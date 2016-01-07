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    ​В отношении председателя Совета старейшин Нардарана избрана мера пресечения в виде ареста

    Он обвиняется в государственной измене

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде рассмотрели представление касательно избрания в отношении председателя Совета старейшин Нардарана Натига Керимова меры пресечение в виде ареста.

    Как сообщил находящийся на судебном процессе сотрудник Report, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Н.Керимов обвиняется по ст. 274 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Азербайджанской Республики в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Азербайджанской Республики, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербайджанской Республики) УК.

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