​В отношении председателя Совета старейшин Нардарана избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде рассмотрели представление касательно избрания в отношении председателя Совета старейшин Нардарана Натига Керимова меры пресечение в виде ареста.

Как сообщил находящийся на судебном процессе сотрудник Report, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Н.Керимов обвиняется по ст. 274 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Азербайджанской Республики в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Азербайджанской Республики, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербайджанской Республики) УК.