В отношении покинувшего место жительства больного COVID-19 возбуждено дело

Сотрудники полиции передали его врачам станции Скорой медицинской помощи

Сотрудники правоохранительных органов выявили лиц, покинувших место жительства, несмотря на инфицирование коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД республики, в Абшеронский РУП поступила информация о том, что больной COVID-19 покинул место жительства. 11 августа в 18:00 зараженный коронавирусом житель Исмаиллинского района А.Гусейнов был задержан на 31-м километре дороги Баку-Шамахы. Сотрудники полиции передали его врачам станции Скорой медицинской помощи.

Кроме того, в полицию поступили сведения о покинувшем место жительства жителе Балакенского района Талехе Мамедове. Было установлено, что он проходил лечение в домашних условиях. Нарушив правила, он покинул свой дом. В сопровождении врачей нарушитель на карете Скорой помощи был доставлен в центральную районную больницу.

Ранее Т.Мамедов уже покидал место жительства. Тогда с ним была проведена профилактическая беседа. По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана.