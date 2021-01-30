Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве невестки и расчленении ее трупа

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Идриса Магеррамова, обвиняемого в убийстве своей невестки и расчленении ее трупа.

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Идриса Магеррамова, обвиняемого в убийстве своей невестки и расчленении ее трупа.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление.

В отношении И.Магеррамова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 27 января на территории Насиминского района в мусорных баках было обнаружено расчлененное тело неизвестной женщины. 28 января удалось установить ее личность. Убитой оказалась 32-летняя Бану Магеррамова. Было установлено, что ее убил 75-летний свекор Идрис Магеррамов. Инцидент произошел на улице Шота Руставели в поселке Расулзаде Бинагадинского района. После убийства Идрис Магеррамов расчленил тело невестки и выбросил части тела в мусорные баки на территории Насиминского района.

Идрис Магеррамов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту прокуратурой Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, следственные действия продолжаются.