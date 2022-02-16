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Optimal Electronics оштрафован за нарушение правил карантина

Optimal Electronics оштрафован за нарушение правил карантина В Баку оштрафована компания, занимающаяся продажей электроники.
Происшествия
16 февраля 2022 г. 16:06
Optimal Electronics оштрафован за нарушение правил карантина

В Баку оштрафована компания, занимающаяся розничной продажей электроники.

Как сообщает Report, в отношении ООО Optimal Electronics соответствующим органом был составлен административный протокол по статье 211.2 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках АР.

Протокол направлен на рассмотрение в Бинагадинский районный суд. Дело передано в производство судьи Айгюн Гурбановой.

Судебное заседание назначено на 17 февраля.

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Версия на азербайджанском языке “Optimal Elektronika” şirkətinə cərimə protokolu yazılıb

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