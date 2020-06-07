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В отношении оказавшего сопротивление полиции возбудили уголовное дело - ФОТО

​В отношении оказавшего сопротивление полиции возбудили уголовное дело

В Хатаинском районе столицы, гражданин, нарушивший требования карантинного режима, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По словам Э.Гаджиева, 6 июня ранее судимый за хулиганство Эмин Дадашов 1989 года рождения оказал сопротивление сотрудникам Управления полиции Хатаинского района, держа в руках нож. Э.Дадашов был обезоружен и доставлен в отделение полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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