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В отношении обвиняемого в убийстве жены судьи избрана мера пресечения в виде ареста

В отношении обвиняемого в убийстве жены судьи избрана мера пресечения в виде ареста По указанию руководства Генеральной прокуратуры Следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено провести расследование по уголовному делу, возбужденному в Сабунчинской районной прокуратуре по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса
Происшествия
1 июня 2021 г. 19:20
В отношении обвиняемого в убийстве жены судьи избрана мера пресечения в виде ареста
Ахмедов Фаган Ровшан оглу

По указанию руководства Генеральной прокуратуры Следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено провести расследование по уголовному делу, возбужденному в Сабунчинской районной прокуратуре по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса по факту умышленного убийства 30 мая жительницы столицы Ахмедовой Парваны Сулейман гызы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, предварительное следствие установило обоснованные подозрения в том, что муж погибшей Парваны Ахмедовой - судья Сабунчинского районного суда города Баку Ахмедов Фаган Ровшан оглу умышленно убил супругу из принадлежащего ему охотничьего ружья.

Фаган Ахмедов был привлечен в качестве обвиняемого по указанной статье, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые интенсивные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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