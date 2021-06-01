В отношении обвиняемого в убийстве жены судьи избрана мера пресечения в виде ареста

По указанию руководства Генеральной прокуратуры Следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено провести расследование по уголовному делу, возбужденному в Сабунчинской районной прокуратуре по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса

По указанию руководства Генеральной прокуратуры Следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено провести расследование по уголовному делу, возбужденному в Сабунчинской районной прокуратуре по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса по факту умышленного убийства 30 мая жительницы столицы Ахмедовой Парваны Сулейман гызы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, предварительное следствие установило обоснованные подозрения в том, что муж погибшей Парваны Ахмедовой - судья Сабунчинского районного суда города Баку Ахмедов Фаган Ровшан оглу умышленно убил супругу из принадлежащего ему охотничьего ружья.

Фаган Ахмедов был привлечен в качестве обвиняемого по указанной статье, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые интенсивные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.