В отношении обманувших жителей "Советской" женщин возбужден гражданский иск на 515 тыс манатов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Ирады Джафарли и Егяны Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Самира Алиева уточнили анкетные данные обвиняемых.

На суде объявили, что Е.Мамедова находится под арестом, а И.Джафарли - под домашним арестом.

Шестеро потерпевших возбудили в суде иск в отношении И.Джафарли и потребовали возмещения ущерба в размере 515 000 манатов.

Очередной судебный процесс назначен на 20 августа.

Согласно обвинительному акту, И.Джафарли обещала жителям "Советской", дома которых попали в план сноса, найти для них и приобрести дешевые, заложенные в банках или же предлагаемые на аукционах квартиры.

По уголовному делу пострадали 12 человек. Однако не все из них являются лицами, желающими приобрести квартиры.

И.Джафарли также совершила мошенничество в отношении родителей ставшего шехидом лица, желающих получить причитающуюся им страховку. Она также обманула желающего добиться освобождения сестры из-под ареста и пр.

Для покупки по дешевой цене одной из заложенных в банке квартир, жительница столицы Самира Гасанова передала мошеннице 120 тыс манатов, а ее мать Чимназ Гасанова - 100 тыс манатов.

Согласно материалам уголовного дела, И.Джафарли совершила вышеуказанные и пр. незаконные действия вместе с Е.Мамедовой.

Мошенницы обвиняются в ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере).

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2016 года, И.Джафарли лишена свободы сроком на 4,5 года. Затем ее приговорили к условному наказанию и освободили.

И.Джафарли представлялась гражданам в качестве юриста.