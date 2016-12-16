В отношении объявленного Азербайджаном в розыск Александра Лапшина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По решению Минского суда в отношении объявленного Генпрокуратурой Азербайджана в межгосударственный розыск Александра Лапшина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на источники в Беларуси, производится оформление соответствующих документов в связи с экстрадицией А.Лапшина в Азербайджан.

Отметим, что имеющий гражданство различных государств Александр Лапшин, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных Вооруженными силами Армении территориях Азербайджанской Республики, грубо нарушил требования законов Азербайджанской Республики "О государственной границе Азербайджанской Республики" и "О паспортах", в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные территории Азербайджана, проникнув на эти земли вне контрольно-пропускных пунктов, и при отсутствии документов, определяющих охраняемую госграницу Азербайджанской Республики. Кроме того, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне, на своей странице в соцсети http//puerrtto.livejournal.com он указал как независимое государство не только Азербайджан и Армению, но и Нагорный Карабах, и сделал открытые призывы, направленные на раскол признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджанской Республики, поддержав в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года "независимость" незаконно действующего на оккупированных территориях режима.

А.Лапшин был объявлен в розыск по ст. 281.2 (открытые призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики.

Он был задержан в результате операций, проведенных правоохранительными органами Беларуси.