В отношении нескольких представителей ИВ возбуждены уголовные дела

Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и благодаря ежедневному вниманию и заботе первого вице-президента Мехрибан Алиевой принимаются комплексные политические, экономические и социальные мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стане и устранения ее негативных последствий.

В информации, поступившей в Report из Генпрокуратуры, говорится:

"Несмотря на это, к сожалению, встречаются случаи нарушения особого карантинного режима, объявленного Оперативным штабом при Кабмине.

В районные прокуратуры поступили жалобы на незаконные действия подобного характера со стороны должностных лиц административных территориальных представителей ИВ Ширвана, Нафталана, Имишлинского и Бардинского районов.

Разбирательства выявили, что должностные злоупотребления и подлоги допустили представитель главы ИВ города Ширван по административной территориальной единице (поселок Гаджигахраманлы) Пюнхан Мансимов и представитель по административному территориальному округу №1 Фагани Гасанов, представитель по административному территориальному округу №1 главы ИВ Нафталана Асаф Джаббаров, представитель по административному территориальному округу (поселок Бахрамтепе) главы ИВ Имишлинского района Рафаэль Гасанов и представитель по административному территориальному округу (село Хасили) главы ИВ Бардинского района Азад Салманов.

Названные лица были уволены по приказу глав ИВ соответствующих районов.

В прокуратурах Ширвана, Геранбойского, Имишлинского и Бардинского районов возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными обязанностями) и 313-cü (служебный подлог).