В отношении Мехмана Алиева избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении директора информационного агентства "Туран" Мехмана Алиева.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление.

Согласно решению, в отношении М.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Отметим, что вчера М.Алиев был вызван в Департамент предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов. Против него выдвинуто обвинение по статьям 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, в отношении него возбуждено уголовное дело.

После было принято решение о задержании М.Алиева на 48 часов. Он был доставлен в место временного содержания Ясамальского районного управления полиции.

Сегодня М.Алиеву предъявлено обвинение по статье 192.2 (незаконное предпринимательство, те же действия) Уголовного кодекса.