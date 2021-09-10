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В отношении медработников возбуждено уголовное дело за внесение ложных данных в e-təbib

В отношении медработников возбуждено уголовное дело за внесение ложных данных в e-təbib Прокуратурой Геранбойского района было проведено расследование на основании поступившей информации о нарушениях в процессе вакцинации против коронавируса, проведенной 24 августа в центральной районной больнице.
Происшествия
10 сентября 2021 г. 16:33
В отношении медработников возбуждено уголовное дело за внесение ложных данных в e-təbib

Прокуратурой Геранбойского района было проведено расследование на основании поступившей информации о нарушениях в процессе вакцинации против коронавируса, проведенной 24 августа в центральной районной больнице.

Как сообщили Report в прокуратуре Геранбойского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что регистраторы Гюльшад Алиева и Айша Гахраманова преследуя корыстные цели, сознательно вводили ложную информацию в информационный ресурс e-təbib, воспользовавшись служебными полномочиями.

По данному факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке “E-təbib”ə yalan məlumatlar daxil edən tibb işçiləri barəsində cinayət işi başlanılıb

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