В отношении Машаллаха Ахмедова не избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В отношении известного азербайджанского футболиста Машаллаха Ахмедова, задержанного полицией, мера пресечения в виде ареста не избрана.

Как сообщает Report, в настоящее время бывший игрок "Нефтчи" находится в изоляторе временного содержания Бинагадинского районного отделения полиции в качестве подозреваемого. Официальное обвинение против него не выдвинуто.

Изберут ли в его отношении меру пресечения в виде ареста станет известно после решения Бинагадинского районного суда.

По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал одному человеку в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 72 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководителем которой является Искендер Джавадов.