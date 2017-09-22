В отношении лица, избившего в Баку водителя автобуса, избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа относительно Джавидана Бадалова, избившего в Баку водителя автобуса.

Как сообщает Report, на судебном процессе было зачитано постановление, согласно которому в отношении Дж.Бадалова избрана крайняя мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Отметим, что инцидент произошел вечером 18 сентября на остановке близ станции метро "Мемар Аджеми".

Водитель автобуса №135 Гудрет Ханзалы оглу Керимов был избит пассажиром. Пострадавший водитель был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Транспортная компания обратилась в связи с инцидентом в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 19-го отделения полиции и отдела уголовного розыска Насиминского РУП удалось установить, что водитель был избит жителем Хырдалана 27-летним Джавиданом Бадаловым.

Дж.Бадалов был задержан.

Он обвиняется по ст. 221.1 (хулиганство) УК.