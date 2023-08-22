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Возбуждено уголовное дело в отношении лица, пропагандирующего сепаратизм в Ханкенди

Возбуждено уголовное дело в отношении лица, пропагандирующего сепаратизм в Ханкенди В Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело на основании проведенного расследования по видеообращению лица в военной форме, проживающего в городе Ханкенди и представившегося Кареном Матевосяном, которое 21 августа транслировало
Происшествия
22 августа 2023 г. 10:31
Возбуждено уголовное дело в отношении лица, пропагандирующего сепаратизм в Ханкенди

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики провело расследование относительно видеообращения человека в военной форме, проживающего в городе Ханкенди Азербайджанской Республики и представившегося Кареном Матевосяном, который разместил сообщение на русском языке в Telegram и других информационных интернет-ресурсах от 21 августа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В видеообращении указанное лицо, обращаясь к армянским жителям Карабахского региона, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана, и незаконно называя эту территорию "Республикой Арцах", открыто заявлял, что является командиром незаконно созданного им вооруженного формирования под названием "силы самообороны". Данное лицо, участвуя в деятельности вооруженных формирований и групп, выступал с человеконенавистническими речами против азербайджанского народа, называя азербайджанцев врагами, призывал лиц армянского происхождения, проживающих в Ханкенди и близлежащих населенных пунктах, объединиться против азербайджанцев. Было установлено, что в видео, распространяемом с использованием информационных ресурсов сети Интернет, содержались высказывания, нацеленные на унижение национального достоинства азербайджанского народа, а также призывы к действиям, направленным на возбуждение национальной ненависти и вражды.

На основании вышеизложенного 22 августа Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп) и 283.1 (возбуждение национальной вражды) Уголовного кодекса Азербайджана, а предварительное расследование было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidə separatçılığı təbliğ edən erməniəsilli şəxslə bağlı cinayət işi başlanılıb

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