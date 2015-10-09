​В отношении компании Ибрагима Нехремли возбужден новый судебный иск

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) "Bakı Mexanikləşdirmə" подало в суд на Общество ограниченной ответственности (ООО) "Avesta Konserni".
Как сообщает Report, ОАО выдвинуло требование касательно погашения долга.
Сумма долга не разглашается.
Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.
Отметим, что владельцем ООО "Avesta Konserni" является бизнесмен Хаджи Ибрагим Нехремли.
Концерн "Avesta Konserni" занимается строительством новостроек и других объектов.
Действующее с 1958 года ОАО "Bakı Mexanikləşdirmə" осуществляет строительство промышленных и гражданских объектов, строит многоэтажные здания.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
Поделиться в Facebook