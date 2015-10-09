​В отношении компании Ибрагима Нехремли возбужден новый судебный иск

9 октября, 2015 17:19

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) "Bakı Mexanikləşdirmə" подало в суд на Общество ограниченной ответственности (ООО) "Avesta Konserni". Как сообщает Report, ОАО выдвинуло требование касательно погашения долга. Сумма долга не разглашается. Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2. Отметим, что владельцем ООО "Avesta Konserni" является бизнесмен Хаджи Ибрагим Нехремли. Концерн "Avesta Konserni" занимается строительством новостроек и других объектов. Действующее с 1958 года ОАО "Bakı Mexanikləşdirmə" осуществляет строительство промышленных и гражданских объектов, строит многоэтажные здания.