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    ​В отношении компании Ибрагима Нехремли возбужден новый судебный иск

    ОАО выдвинуло требование касательно погашения долга

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) "Bakı Mexanikləşdirmə" подало в суд на Общество ограниченной ответственности (ООО) "Avesta Konserni".

    Как сообщает Report, ОАО выдвинуло требование касательно погашения долга.

    Сумма долга не разглашается.

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что владельцем ООО "Avesta Konserni" является бизнесмен Хаджи Ибрагим Нехремли.

    Концерн "Avesta Konserni" занимается строительством новостроек и других объектов.

    Действующее с 1958 года ОАО "Bakı Mexanikləşdirmə" осуществляет строительство промышленных и гражданских объектов, строит многоэтажные здания. 

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