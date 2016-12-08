В отношении главного "рэкет" редактора избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа в отношении главного редактора газеты Bizim dövr Сурхая Алиева.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление следственного органа.

Согласно информации, в отношении С.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что С.Алиев был задержан во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием “рэкетских” изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства. Следствие проведено на основе поступивших обращений о том, что вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации. К уголовной ответственности в качестве подозреваемых лиц привлечены главный редактор газеты Bizim dövr Сурхай Алиев и другие лица, действующие на основе его поручений.