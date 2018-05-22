В отношении футболистов клуба "Габала" совершенно мошенничество на 100 тысяч манатов - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Азербайджана и клуба "Габала" - Джавид Гусейнов и Эльвин Мамедов утверждают, что подверглись мошенничеству.

Как сообщает Report, эти футболисты в письменной форме обратились в Ясамальское районное управление полиции, заявив, что находящийся в настоящее время под арестом предприниматель Аяз Магеррамов совершил в отношении них мошенничество.

В своем обращении они отметили, что А.Магеррамов, злоупотребив их доверием, взял у Д.Гусейнова 40 тысяч манатов, у Э.Мамедова - 60 тысяч манатов. По их словам, бизнесмен не сдержал данное слово и не вернул 100 тысяч манатов.

Но А.Магеррамов отметил, что эти деньги взял у футболистов под проценты для налаживания бизнеса.

В настоящее время по факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.

Адвокат А.Магеррамова подтвердил факт Report, однако заявил, что не хочет давать дополнительную информацию.

Отметим, что А.Магеррамов по обвинению в мошенничестве приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.