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    В отношении футболистов клуба "Габала" совершенно мошенничество на 100 тысяч манатов - ЭКСКЛЮЗИВ

    По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Азербайджана и клуба "Габала" - Джавид Гусейнов и Эльвин Мамедов утверждают, что подверглись мошенничеству.

    Как сообщает Report, эти футболисты в письменной форме обратились в Ясамальское районное управление полиции, заявив, что находящийся в настоящее время под арестом предприниматель Аяз Магеррамов совершил в отношении  них мошенничество.

    В своем обращении они отметили, что А.Магеррамов, злоупотребив их доверием, взял у Д.Гусейнова 40 тысяч манатов, у Э.Мамедова - 60 тысяч манатов. По их словам, бизнесмен не сдержал данное слово и не вернул 100 тысяч манатов.

    Но А.Магеррамов отметил, что эти деньги взял у футболистов под проценты для налаживания бизнеса.

    В настоящее время по факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.

    Адвокат А.Магеррамова подтвердил факт Report, однако заявил, что не хочет давать дополнительную информацию.

    Отметим, что А.Магеррамов по обвинению в мошенничестве приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

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