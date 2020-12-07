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В отношении еще 4 больных коронавирусом возбуждены уголовные дела

В отношении еще 4 больных коронавирусом возбуждены уголовные дела Сотрудниками органов внутренних дел усилены меры по контролю и профилактике за активными больными коронавирусом.
Происшествия
7 декабря 2020 г. 17:45
В отношении еще 4 больных коронавирусом возбуждены уголовные дела

Сотрудниками органов внутренних дел усилены контрольно-профилактические меры за активными коронавирусными больными.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Несмотря на то, что зараженным вирусом лицам назначают лечение в домашних условиях, наблюдаются случаи, когда они покидают место жительства.

Сотрудниками Низаминского районного управления полиции были выявлены и задержаны в общественных местах 25-летний Кянан Будагов, 50-летняя Марьям Алиева и 29-летний Орудж Мамедов, а также сотрудниками Насиминского районного управления полиции была задержана 56-летняя Гюльнара Гулузаде.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, сообщили о них в соответствующий органы здравоохранения.

Собранные материалы направлены в следственные отделы соответствующих районных управлений полиции.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР. Расследование продолжается.

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