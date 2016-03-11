​В отношении Эльнура Нагизаде принято решение о заочном аресте - ЭКСКЛЮЗИВ

Бывшего пресс-секретаря ГКПС нет в стране

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В отношении бывшего пресс-секретаря Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Эльнура Нагизаде принято решение о заочном аресте.

Как сообщает Report, причина не избрания в его отношении меры пресечения - ареста связана с тем, на данный момент Э.Нагизаде находится за пределами Азербайджана.

Таким образом, в отношении Э.Нагизаде принято решение о заочном аресте сроком на 4 месяца. Отметим, что на основе жалобы, поступившей в правоохранительные органы по поводу Э.Нагизаде, в Главном управлении по борьбе с коррупцией возбудили уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических либо юридических лиц, либо охраняемым законом интересам общества или государства).

Напомним, что Информагентство Report первым распространило информацию о жалобе, поступившей в правоохранительные органы от двух человек на Э.Нагизаде.

Так, в своих заявлениях жители Баку Вусал Ибрагимов и Заур Аскеров отмечали о передаче в августе 2015 года Эльнуру Нагизаде 150 тыс. американских долларов в целях трудоустройства. По словам жалобщиков, они не были трудоустроены и не могут получить деньги обратно.

Отметим, что более 5-ти лет Э.Нагизаде занимал должность руководителя пресс-службы ГКПС. В январе этого года он был освобожден от должности.