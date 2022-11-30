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В отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли возбуждено уголовное дело

В отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли возбуждено уголовное дело 11:16 На Бывшего депутата, член Координационного центра Национального совета Гюльтекин Гаджибейли подали в суд в порядке особого обвинения.
Происшествия
30 ноября 2022 г. 11:45
В отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли возбуждено уголовное дело

На экс-депутата, члена Координационного центра Национального совета Гюльтекин Гаджибейли подано в суд в порядке особого обвинения.

Об этом Report сообщил ее адвокат Бахруз Байрамов.

Он отметил, что гражданка Лейла Ариф обратилась в Насиминский районный суд в порядке особого обвинения: "В своей жалобе она отметила, что Гюльтакин Гаджибейли опорочила ее в своем аккаунте в социальной сети. В отношении Гаджибейли возбуждено уголовное дело по статье 147.2 Уголовного кодекса (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Адвокат сообщил, что поскольку Гаджибейли не находилась в стране, она была объявлена в розыск: "Вернувшуюся в страну из-за рубежа Гаджибейли в Международном аэропорту Гейдар Алиев задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали полиции".

Байрамов сообщил, что жалоба в порядке особого обвинения рассматривается судьей Насиминского районного суда Эльмаддина Гусейнова, судебное разбирательство назначено на 8 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Gültəkin Hacıbəyli xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verilib

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