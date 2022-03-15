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В Баку оштрафован известный дом торжеств

В Баку оштрафован известный дом торжеств В Баку оштрафован известный дом торжеств.
Происшествия
15 марта 2022 г. 10:19
В Баку оштрафован известный дом торжеств

В Баку оштрафован известный дом торжеств.

Как сообщает Report, в отношении ООО Yeganə Palace соответствующим органом составлен административный протокол по статье 233.1 (превышение допустимого предела вредных веществ, выбрасываемых и сливаемых в окружающую среду) Кодекса об административных правонарушениях АР.

Протокол направлен на рассмотрение в Абшеронский районный суд. Дело передано в производство судьи Вагифа Гасанова.

За данное правонарушение должностные лица штрафуются от 2 500 до 4 000 манатов, юридические лица – от 10 500 до 12 500 манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Yeganə" şadlıq sarayına cərimə protokolu yazılıb

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