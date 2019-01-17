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    В отношении чиновника юстиции совершено мошенничество

    © Report

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Турции Тахсина Чалышгана, обвиняемого в совершении мошенничества против женщины.

    Как сообщает Report, материалы дела, собранные в отношении Т.Чалышгана, были направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Уголовное дело передано в производство судьи Новруза Керимова.

    Дата подготовительного заседания суда станет известна в ближайшие дни.

    Отметим, что гражданин Турции Т.Чалышган злоупотребил доверием Эсмиры Ганизаде и нанес ей ущерб в крупном размере. На основе жалобы потерпевшей правоохранительными органами Т.Чалышгану было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. 

    Отметим также, что Эсмира Ганизаде долгое время была начальником отдела регистрации Хатаинского района. Она - служащая юстиции первой категории.

    Сельджук Эльчин

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