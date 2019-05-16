В отношении "Бакинского метрополитена" возбужден иск на 1,6 млн манатов

ООО "Safe Life" подал в суд на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, ООО возбудило иск о взыскании средств.

В заявлении отмечается о заключении ООО "Safe Life" в 2013 году контракта с одним из управлений АО "Азертунельметротикинти". Согласно контракту, ЗАО "Бакинский метрополитен" должен выплатить ООО в общей сложности 1 600 577 манатов.

Рассмотрев иск и приложенные к нему документы, суд посчитал целесообразным вернуть иск. В ныне представленном в суд иске видно, что один из истцов - Тагиев Азад Гусейн оглу является физическим лицом и к иску не приложен документ, подтверждающий его статус частного предпринимателя.

Решением суда иск и приложенные к нему документы были возвращены.