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В отношении "Бакинского метрополитена" возбужден иск на 1,6 млн манатов

В отношении Бакметрополитена возбужден судебный иск на 1,6 млн AZN

ООО "Safe Life" подал в суд на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, ООО возбудило иск о взыскании средств. 

В заявлении отмечается о заключении ООО "Safe Life" в 2013 году контракта с одним из управлений АО "Азертунельметротикинти". Согласно контракту, ЗАО "Бакинский метрополитен" должен выплатить ООО в общей сложности 1 600 577 манатов.

Рассмотрев иск и приложенные к нему документы, суд посчитал целесообразным вернуть иск. В ныне представленном в суд иске видно, что один из истцов - Тагиев Азад Гусейн оглу является физическим лицом и к иску не приложен документ, подтверждающий его статус частного предпринимателя. 

Решением суда иск и приложенные к нему документы были возвращены. 

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