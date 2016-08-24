В отношении Али Инсанова выдвинуто обвинение по трем статьям - ЭКСКЛЮЗИВ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В отношении находящегося в заключении бывшего министра здравоохранения Али Инсанова выдвинуто обвинение по трем статьям УК.

Как сообщает Report, экс-министр обвиняется по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в следственных изоляторах).

В решении о привлечении в качестве обвиняемого лица отмечается, что 23 августа в принадлежащей А.Инсанову вспомогательной комнате исправительного учреждения №13 Пенитенциарной службы была обнаружена сумка с подозрительными лекарственными препаратами. Протестующий составлению старшим инспектором оперативного отдела Управления оперативного режима Пенитенциарной службы, майором юстиции Анаром Мамедовым протокола во вспомогательной комнате на втором этаже административного здания указанного исправительного учреждения, А.Инсанов отобрал у А.Мамедов протокол и, применив силу, пытался задушить майора юстиции, порвал спецформу и пагоны, толкнул А.Мамедова, в результате чего старший инспектор ударился головой о дверь. В сумке находились превышающие норму и считающиеся психотропными веществами 142 таблетки общим весом 2.47 г, а также 60 капсул Трамадола сине-белого цвета весом 3 г. А.Инсанов ознакомился с решением, и, не признав своей вины, отказался подписывать документ.

Отметим, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он был обвинен в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов.

В апреле 2007 года по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был лишен свободы сроком на 11 лет с конфискацией имущества и применением запрета на исполнение государственной должности в течение трех лет.