​В отношении адвоката бывшего генерала МНБ возбуждено уголовное дело - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В отношении адвоката бывшего генерала МНБ Арифа Расулова возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, при адвокате, в ходе его встречи с содержащимся в Бакинском СИЗО экс-начальником мониторингового центра упраздненного МНБ генерал-майором Теймуром Гулиевым, был обнаружен мобильный телефон.

В связи с фактом была назначена экспертиза в Следственном управлении Минюста. Затем в отношении Расулова было возбуждено уголовное дело по ст. 317-1.2 УК АР (передача запрещенных предметов содержащимся в СИЗО или исправительных учреждениях).

Отметим, что А.Расулов является руководителем юридической консультации №13.