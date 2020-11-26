В отношении 19 коронавирусных пациентов возбуждены уголовные дела

Министерство внутренних дел (МВД) призывает граждан соблюдать правила карантинного режима.

Министерство внутренних дел (МВД) призывает граждан соблюдать правила карантинного режима.

Как передает Report, в сообщении МВД говорится:

"Личный состав МВД республики работает в усиленном режиме с целью обеспечения требований карантинного режима во всех городах и районах республики, контролирует соблюдение гражданами санитарно-гигиенических правил. 25 ноября сотрудниками полиции и внутренних войск были выявлены 19 больных коронавирусом, которые, вопреки предписанному лечению в домашних условиях, нарушили карантин и свободно передвигались, тем самым подвергая опасности здоровье других людей. 18 из них были возвращены домой, один пациент - помещен в больницу. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела".