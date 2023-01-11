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В отношении 182 сотрудников прокуратуры Азербайджана применены дисциплинарные меры

В отношении 182 сотрудников прокуратуры Азербайджана применены дисциплинарные меры В Азербайджане в отношении 182 сотрудников органов прокуратуры применены дисциплинарные меры.
Происшествия
11 января 2023 г. 11:53
В отношении 182 сотрудников прокуратуры Азербайджана применены дисциплинарные меры

В Азербайджане в отношении 182 сотрудников органов прокуратуры применены дисциплинарные меры.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев заявил на церемонии принесения присяги молодежью, принятой на службу в органы прокуратуры.

По словам К.Алиева, 44 из них работают в Генпрокуратуре, 8 – Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, 58 – Военной прокуратуре, 3 – прокуратуре Нахчыванской АР, 69 – районных и городских прокуратурах.

Генпрокурор добавил, что до сих пор, в отношении 796 сотрудников органов прокуратуры были применены меры поощрения, 37 удостоены государственных наград.

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Версия на азербайджанском языке 796 prokurorluq orqanın işçisi barəsində həvəsləndirmə tətbiq edilib

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