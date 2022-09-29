Пожар в отеле в поселке Новханы потушен

В расположенном в поселке Новханы Абшеронского района отеле начался пожар.

Пожар в отеле в поселке Новханы потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отмечается, что на горячую линию МЧС (112) поступила информация о пожаре в поселке Новханы.

К тушению пожара привлечены пожарные подразделения Государственной противопожарной службы и спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.

В результате оперативного вмешательства сил пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня на основной корпус отеля, защитить здание от возгорания. Огонь потушен.

20:39

В расположенном в поселке Новханы Абшеронского района отеле начался пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

К тушению пожара привлечены пожарные подразделения Государственной противопожарной службы и спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.