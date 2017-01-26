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    В одном из отелей Баку избита женщина

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В отеле в Баку 33-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения в результате избиения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в отеле "Кяпяз" на территории НЗС в Хатаинском районе.

    Согласно информации, 33-летняя Исмаилова Кёнуль Фикрет гызы была избита неизвестным. Женщина с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. 

    На место происшествия привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции. По предварительным данным, К.Исмаилова потребовала возвращения долга в сумме 8 000 манатов у одного из работников отеля. В результате женщину избили. 

    По факту ведется расследование.

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