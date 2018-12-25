Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В отеле "Hilton Baku" произошел пожар.
Как сообщает Report, инцидент произошел на кухне отеля.
Причиной пожара стало короткое замыкание. На место происшествия привлечены 3 пожарные машины министерства по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе МЧС заявили Report, что в Государственную службу пожарной охраны поступила информация о возгорании на кухне заведения. На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные. До приезда пожарных сотрудники отеля предотвратили возгорание.
В результате инцидента никто не пострадал.
Хафиз Гейдаров
Elçin MuradАвтор новости