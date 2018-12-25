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    В отеле "Hilton Baku" произошел пожар

    © Report / Elchin Murad

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В отеле "Hilton Baku" произошел пожар. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на кухне отеля. 

    Причиной пожара стало короткое замыкание. На место происшествия привлечены 3 пожарные машины министерства по чрезвычайным ситуациям. 

    В пресс-службе МЧС заявили Report, что в Государственную службу пожарной охраны поступила информация о возгорании на кухне заведения. На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные. До приезда пожарных сотрудники отеля предотвратили возгорание. 

    В результате инцидента никто не пострадал. 

    Хафиз Гейдаров

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