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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В отеле "Hilton Baku" произошел пожар.

Как сообщает Report, инцидент произошел на кухне отеля.

Причиной пожара стало короткое замыкание. На место происшествия привлечены 3 пожарные машины министерства по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе МЧС заявили Report, что в Государственную службу пожарной охраны поступила информация о возгорании на кухне заведения. На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные. До приезда пожарных сотрудники отеля предотвратили возгорание.

В результате инцидента никто не пострадал.

Хафиз Гейдаров