Прошел суд над лицами, совершившими убийство в отеле "Европа"

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу лиц, обвиняющихся в совершении убийства в отеле "Европа".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Алиева свидетели Эмиль Гасанов, сотрудница регистрационного отдела зала для аэробики отеля Малахат Омарова и бармен отеля Лала Ягубова дали показания.

Очередное судебное заседание назначено на 22 сентября.

Напомним, что 21 апреля этого года в спортзале при отеле "Европа" жителям Баку - заведующему Насиминским филиалом Zaminbank Азеру Мамедову был нанесен удар ножом в сердце, а тренеру по смешанным единоборствам спортзала отеля Руслану Эфендиеву два ножевых удара в левую переднюю часть грудной клетки.

От полученной раны А.Мамедов скончался на месте, а Р.Эфендиев был госпитализирован. Совершившие преступление Санан Гулиев и его друг Мовлуд Сафаров задержаны.

С.Гулиев обвиняется по ст. 120.2.2 (намеренное убийство из хулиганских побуждений) и 221 (хулиганство) УК. М.Сафаров же обвиняется по ст. 221 УК.

Отметим, что на подготовительном заседании обсудили ходатайство адвоката М.Сафарова касательно прекращения уголовного дела и замены ареста на домашний арест. Суд не обеспечил ходатайства.