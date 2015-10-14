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    В отделение полиции в одном из районов Азербайджана назначен новый заместитель начальника

    Вюгар Алиев до этого назначения работал в Гарадагском районном отделении полиции

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В отделение полиции Агджабединского района назначен новый заместитель начальника.

    Как сообщили Report в правоохранительных органах, приказом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова полковник-лейтенант полиции Вюгар Алиев назначен заместителем начальника Агджабединского районного отделения полиции. 

    До этого назначения В.Алиев работал в Гарадагском районном отделении полиции.

    Отметим, что недавно приказом министра внутренних дел Рамиля Усубова заместитель начальника Агджабединского районного отделения полиции полковник-лейтенант полиции Ядигар Гусейнов был назначен на должность начальника Ходжавендского районного отделения полиции. 

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