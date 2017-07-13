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    Назначен новый начальник отделения полиции Гейгельского района

    На эту должность назначен Мирнемат Мирбабаев© Foto: Report.az

    Гейгель. 13 июля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе назначен новый начальник полиции.

    Как передает западное бюро Report, приказом министра внутренних дел в отделение полиции Гейгельского района назначен новый начальник.

    Согласно приказу на эту должность назначен майор Мирнемат Мирбабаев, ранее служивший заместителем начальника отделения полиции Губинского района.

    Бывший начальник отделения полиции Гейгельского района Бахадур Шукюров в настоящее время занимает должность начальника следственного отделения Хатаинского районного управления полиции в городе Баку.

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