В отделениях полиции двух районов произошли кадровые изменения

Геранбой. 23 января. REPORT.AZ/ В отделении полиции Геранбойского района произошли кадровые изменения.

Как сообщает западное бюро Report, Теймур Эфендиев назначен начальником Геранбойского районного отделения полиции, а полковник-лейтенант полиции Рамин Ахмедага оглу Гадиров - новым заместителем.

До этого он занимал должность начальника следственного отдела отделения полиции Габалинского района.

Кроме того, майор полиции Эльнур Гейдарли назначен начальником следственного отдела отделения полиции Геранбойского района. До этого он работал в Главном управлении следствия и дознания министерства внутренних дел.

Прежний начальник следственного отдела отделения полиции Геранбойского района, майор полиции Эльчин Азизов же назначен старшим следователем следственной группы отделения полиции Самухского раойна.