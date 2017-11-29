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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2017 год, в Отдельной Общевойсковой Армии проводятся учебные сборы снайперов.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на сборах основное внимание уделяется обучению личного состава навыкам высокой выносливости, сдержанности, физической подготовки для ведения действий на территории Нахчыванской Автономной Республики, обладающей трудными рельефными и сложными климатическими условиями.

В ходе занятий отрабатываются действия по обнаружению и скрытному приближению к цели, выбору огневой позиции, маскировке, подготовке первичных данных для огня, уничтожению условной цели точным огнем и другие действия.

Военнослужащие применяют по назначению современные снайперские винтовки зарубежного и местного производства в зависимости от поставленных задач, свойств местности, расстояния и других факторов.