В отчете омбудсмена критикуется состояние исполнения судебных решений в Азербайджане

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ За нарушение прав и интересов граждан, в том числе за формализм, равнодушие и создание волокиты в рассмотрении обращений граждан и другие недочеты 68 сотрудников органов юстиции были привлечены к административной ответственности. Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в отчете за 2014 год.

В отчете сказано, что 8 из них были уволены из органов юстиции, в том числе, материалы в отношении двух из них были направлены в прокуратуру для придания юридической оценки их действиям, 22 человека были освобождены от занимаемых должностей, 12 - получили предупреждение о несоответствии занимаемой должности, 14 - получили строгий выговор, 10 - выговор и двое получили замечание.

В документе сказано, что в результате непрофессионального и равнодушного отношения ряда судебных исполнителей к своим обязанностям некоторые судебные решения не были приведены в исполнение или же длительное время оставались неисполненными, что привело к нарушению прав граждан, выступающих в роли истца.

В том числе, в суд поступило 248 обращений в связи с неисполнением судебных решений об уплате алиментов.

В документе также отмечается необходимость создания "Фонда алиментов" (разработка механизма уплаты алиментов со стороны соответствующих государственных структур при условии принудительного взыскания алиментов с должников).